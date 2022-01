Impfstart am Pipping

Neues Angebot in Holzmindener DRK-Geschäftsstelle

Holzminden

Der Auftakt ist gemacht: Im Auftrag des Landkreises Holzminden eröffnete der DRK-Kreisverband Weserbergland am vergangenen Freitag eine Impfstation in seiner Holzmindener Geschäftsstelle am Pipping 2.