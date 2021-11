Impfstart an der Uni Bielefeld

Bielefeld

Vieles hängt jetzt davon ab, dass der Corona-Impfstoff in ausreichender Menge ankommt. Das gilt für die weitere Kampagne der niedergelassenen Ärzte, für das Impfzentrum an der Stadthalle (ab 9. Dezember) aber auch für die PVM-Testzentren, die in Kürze an drei Standorten auch gegen das Coronavirus impfen möchten.

Von Peter Bollig