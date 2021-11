Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle

Am Donnerstag, 25. November, will das DRK starten

Paderborn/Salzkotten

Die Entscheidung steht: Die neue Impfstelle für den Kreis Paderborn ist das alte Impfzentrum in Salzkotten, das erst vor sieben Wochen geschlossen worden war. Von Donnerstag, 25. November, an will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Sälzerhalle die Bürger mit dem Impfstoff von Biontech versorgen.

Von Ingo Schmitz