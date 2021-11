Impfstelle startet am Freitag

Die Einrichtung der neuen Impfstelle des Kreises Höxter in Warburg läuft auf Hochtouren. In einem Bürogebäude der ehemaligen Warburger Nahrungsmittelwerke (Obere Hilgenstock 4) wurden bereits Impfstraßen, Anmelde- und Wartebereiche eingerichtet. Ab Freitag, 26. November, werden dort täglich von 12 bis 19 Uhr Corona-Schutzimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff angeboten.

Von sofort an können Termine für Warburg online gebucht werden

Termine für die Impfungen können von sofort an ausschließlich online über das Buchungsportal des Kreis Höxter unter der Internetadresse www.impfung-kreis-hoexter.de vereinbart werden. Von Anrufen oder E-Mailanfragen bei der Kreisverwaltung bittet der Kreis Höxter abzusehen.

„Die Einrichtung der beiden Impfstellen (Lütmarsen und Warburg) in so kurzer Zeit war eine große Herausforderung, die von dem gesamten Team ganz hervorragend gemeistert wurde. Dafür danke ich allen Beteiligten von Herzen“, sagt Landrat Michael Stickeln.

Stickeln bittet mit Blick auf die sicherlich große Nachfrage nach den Terminen um Verständnis für eventuelle Wartezeiten. „Es werden regelmäßig neue Impftermine für beide Impfstellen eingestellt.“

Kreis erwartet große Nachfrage

Was zum Impftermin mitzubringen ist, wird im Buchungsportal des Kreises Höxter erläutert. „Wir bitten, die organisatorischen Hinweise zu beachten“, sagt der Leiter der Koordinierungsgruppe Covid-Impf­einheit des Kreises, Matthias Potthoff. Zunächst werden Booster-Impfungen angeboten, künftig auch Erst- und Zweitimpfungen. „Die Impfstelle in Warburg ist gut zu erreichen und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten“, freut sich Potthoff über die gut geeigneten Räumlichkeiten.

Allein am Tag der Eröffnung werden in der Impfstelle in Warburg bis zu 280 Impfungen möglich sein.