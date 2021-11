Impfstoff-Chaos und Patienten-Übergriffe

Was Steinhagener Hausärztinnen und -ärzte in der derzeitigen Corona-Situation erleben

Steinhagen

Auch in Steinhagen stehen die Hausarztpraxen extrem unter Druck – unter Impfdruck. Und viele Patienten offenbar auch: In der Praxis Bode-Zimmermann und Fischer ist die Situation in dieser Woche eskaliert in Beleidigungen und sogar körperlichen Übergriffen. „Wir haben große Sorge um unser Personal“, sagte Dr. Tilmann Bode dem WESTFALEN-BLATT am Dienstag: „Wir überlegen, die Impfungen einzustellen.“

Von Annemarie Bluhm-Weinhold