Impftermine jetzt auch telefonisch vereinbar

„Mit diesem neuen Telefon-Service möchten wir den Weg zum Impftermin weiter erleichtern, um noch mehr Menschen zu erreichen“, sagt Landrat Michael Stickeln. „Allein in dieser Woche sind in den beiden Impfstellen noch rund 600 Termine verfügbar.“

Wer seinen Impftermin telefonisch vereinbart, muss die notwendigen Impfunterlagen wie Anamnesebogen und Einverständniserklärung direkt in der Impfstelle ausfüllen und unterschreiben. Zudem wird ein Personalausweis und – falls vorhanden – der Impfpass zum Termin benötigt.

Auch weiterhin können die Termine für die Impfstellen des Kreises in Lütmarsen und Warburg bequem mit wenigen Klicks im Internet vereinbart werden unter www.impfung-kreis-hoexter.de.

Ein Rückblick: Im April 2021 fast 1800 Anrufe pro Woche. Das Corona-Telefon des Kreises Höxter ist seit dem Beginn der Pandemie erreichbar. Derzeit kümmern sich insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Beantwortung der zahlreichen Anrufe. „Allein 2021 führten sie bislang mehr als 25.000 Telefongespräche mit Bürgern, die Fragen zu vielen Themen rund um Corona oder Schutzimpfung hatten“, erläutert Thomas Fuest, Koordinator des Corona-Telefons im Krisenstab .

Der Höhepunkt des Anrufaufkommens war Mitte April mit fast 1800 Telefonaten in einer Woche. „Viele fragten damals zum Start der Impfkampagne nach, ob und wann sie ihre Schutzimpfung erhalten können. Aufgrund der damals vom Land vorgegebenen Priorisierung mussten viele Menschen vertröstet werden. Das war auch für die Kolleginnen und Kollegen eine enorme Belastung, denn viele Anruferinnen und Anrufer schilderten im Gespräch ihr persönliches Schicksal. Viele hatten Angst vor einer Corona-Erkrankung und warteten verzweifelt auf die Impfung“, erinnert Fuest.

Im Verlauf der Pandemie hätten sich die Fragen an das Corona-Telefon des Kreises ständig geändert. „Am häufigsten rufen jedoch nach wie vor Menschen an, die gerade erst ihr positives Testergebnis erhalten haben. Viele sind dann aufgewühlt und sehr in Sorge. Wir sagen ihnen, wie es jetzt weitergeht“, so Thomas Fuest.