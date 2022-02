Impfung auch in Apotheken

Corona-Impfungen gibt es von Montag, 8. Februar, an auch in Apotheken im Kreis Höxter, wie der Sprecher der Apothekerschaft, Björn Schmidt aus Nieheim, mitteilt.

„Die Apotheken können dann ins Impfgeschehen gegen Covid-19 einsteigen und einen weiteren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten“, erklärt Björn Schmidt. „Die Voraussetzungen dafür sind genügend Impfstoff und viele Patienten, die sich impfen lassen möchten.“

Die Vorbereitungen für Corona-Impfungen in den öffentlichen Apotheken liefen in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, die Praxisschulungen für Apotheker wurden an sieben Tagen pro Woche durchgeführt. „Derzeit gehen wir davon aus, dass bis Ende März nahezu die Hälfte der Apotheken grundsätzlich impfbereit ist“, prognostiziert Schmidt. Die tatsächliche Beteiligung sei jedoch von der Nachfrage nach Impfungen sowie gegebenenfalls möglichen Nachfolgeimpfungen und vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängig. Rechtlich dürfen Apotheker Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen bei Patienten von zwölf Jahren an vornehmen.

Apotheker sind geschult worden

Geschult wurden die Apotheker entweder in eigens aufgelegten Praxisschulungen der Apothekerkammer, bei Einsätzen in Impfzentren oder auch in der Arztpraxis nebenan.

Wann und ob welche Apotheke Impfungen anbietet, ist von der individuellen Situation vor Ort abhängig. So werde die Nachfrage einen Einfluss darauf haben, ob in einer Apotheke geimpft wird. Björn Schmidt geht davon aus, dass manche Apotheken das Impfen – eine freiwillige Leistung – nur bei entsprechender Nachfrage anbieten.

Den Apotheken geht es nicht darum, den Ärzten die Patienten abspenstig zu machen. „Wir haben uns bei diesem Thema nie aufgedrängt. Genug zu tun haben wir auch so und arbeiten seit zwei Jahren an der Grenze der Belastbarkeit“, stellt Schmidt klar. Aber es gehe nun mal um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.