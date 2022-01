Impfung ist am 11. Januar in Werther möglich

Kreis Gütersloh bietet Coronaschutzimpfung an der Engerstraße 12 an – ohne Termin

Werther

In Werther gibt‘s eine weitere Gelegenheit zur Coronaschutzimpfung: Am Dienstag, 11. Januar, macht das mobile Impfteam des Kreises Gütersloh hier erneut Station. An der Engerstraße 12, im ehemaligen H.-W.-Meyer-Verwaltungsgebäude, können sich Bürger in der Zeit von 15 bis 19 Uhr impfen lassen. Der Kreis Gütersloh und die Stadt Werther ermöglichen den Besuchern, sich ohne Terminvergabe ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung zu holen. Für mögliche Wartezeiten steht erneut ein Coffee-Bike bereit und bietet gegen Entgelt heiße Getränke an.