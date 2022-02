Impfung vor Ort jetzt auch für Jugendliche

Wenn das Mobile Impfteam des Kreises Gütersloh am Samstag, 19. Februar, 11 bis 15 Uhr das nächste Mal ins DRK-Testzentrum nach Werther kommt, können sich dort auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren eine Erst-, Zweit- oder auch Booster-Impfung abholen.

Das gilt von sofort an für alle Aktionen der Koordinierenden COVID-Impfeinheit des Kreises Gütersloh (KoCI), wie der Kreis Gütersloh am Montag mitteilte. Bisher war dies an den mobilen Stationen erst ab 16 Jahren möglich.

In dieser Altersklasse kommt nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer zum Einsatz. „Wir freuen uns, dass wir unser Angebot in diese Richtung erweitern können und hoffen, dass wir damit das Impfangebot weiterhin möglichst unkompliziert für die Bürgerinnen und Bürger gestalten können“, sagt KoCI-Leiterin Sandra Lange.

Impfwillige müssen ein Ausweisdokument vorzeigen, aus dem die Identität und die Wohnadresse hervorgehen. Für eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung müssen sie auch den Impfpass mitbringen. Für Erstimpfungen ist das nicht zwingend erforderlich.

Für Jüngere Extra-Termine

Im Idealfall haben die Impfwilligen auch ihre elektronische Gesundheitskarte dabei. Bei den Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren muss außerdem mindestens ein Erziehungsberechtigter mitkommen. Diese Person benötigt ebenfalls ein Ausweisdokument, aus dem hervorgeht, dass sie und der oder die Minderjährige zusammengehören.

Für Kinder von fünf bis elf gelten die mobilen Impfangebote nicht. Für sie stellt die KoCI jeden Montag spezielle Kinder-Impftermine ein. Diese können Eltern über die Impf-Hotline unter 05241 852960 buchen.