Impfungen an Schulen im Kreis Herford beginnen

Auftakt am 26. August am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde

Herford

Im Kreis Herford werden die Impfangebote für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren wie bereits angekündigt erweitert, indem an einigen Schulen Impftage angeboten werden. Bereits an diesem Donnerstag, 26. August, starten die ersten Impfungen am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde.