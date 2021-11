Impfungen: Terminsystem erneut überlastet

Paderborn

Wie schon zu Beginn des Jahres gibt es im Kreis Paderborn erneut erhebliche Probleme bei der Vergabe von Impfterminen. Kaum informierte die Kreisverwaltung die Bürger am Freitag darüber, dass Buchungen für die ständige Impfstelle in der Sälzerhalle in Salzkotten möglich sind, brach auch schon das digitale Terminsystem aufgrund der Vielzahl an Anfragen zusammen. Zeitweise musste der Server abgestellt werden.

Von Ingo Schmitz