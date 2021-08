Impfzentrum Brakel nachmittags geöffnet

Kreis Höxter

In der kommenden Woche (ab 9. August) ist das Impfzentrum des Kreises Höxter in der Brakeler Stadthalle bis einschließlich Freitag, 13. August, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vorherige Terminvereinbarungen seien nicht notwendig. An allen Tagen stünden die Impfstoffe von „Biontech“ und „Johnson & Johnson“ für Erst- und Zweitimpfungen zur Verfügung.

Harald Iding