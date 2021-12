Impfzentrum ist erneut umgezogen

Ab Freitag gibt es von drei Ärzten im Hotel Westhoff in Stukenbrock Biontech oder Moderna

Schloß Holte-Stukenbrock

Wo früher gefeiert und getanzt wurde, wird heute ab 10 Uhr geimpft. Das Impfzentrum in Stukenbrock unter der medizinischen Leitung von Dr. med. Günther Lepper ist erneut umgezogen und befindet sich nun in den Räumlichkeiten des Hotels Westhoff an der Hauptstraße 24.

Von Dirk Heidemann