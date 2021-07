Impfzentrum ist nicht mehr täglich geöffnet

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen passen wir die Öffnungszeiten an“, erklärt der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Matthias Potthoff. Bis Ende Juli 2021 wird es nicht an allen Tagen geöffnet sein.

Geöffnet sein wird das Impfzentrum an diesem Samstag, 17. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Von diesem Sonntag, 18. Juli, bis zum Donnerstag, 22. Juli, bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Geöffnet ist es dann wieder am Freitag, 23. Juli, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 25. Juli, von 8 bis 18 Uhr. Von Sonntag, 25. Juli, bis zum Donnerstag, 29. Juli, bleibt es erneut geschlossen.

Geöffnet ist das Impfzentrum dann wieder am Freitag, 30. Juli, und Samstag, 31. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Während der angegebenen Öffnungszeiten können Personen von 16 Jahren an einfach ohne Termin kommen. Für gebuchte Termine gelten teilweise andere Öffnungszeiten. Wer also einen Termin hat, kommt pünktlich zur gebuchten Zeit.

„Sollte es aufgrund der Nachfrage nötig sein, werden wir die Öffnungszeiten erneut anpassen“, so Potthoff.

Die Impfquote im Kreis Höxter ist weiterhin überdurchschnittlich hoch. Die Erstimpfung haben bereits 95.357 Personen im Kreis Höxter erhalten (Stand 15.Juli). Das entspricht einer Impfquote von rund 68 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vollständig geimpft sind 75.792 Personen (Stand 15. Juli). Das entspricht einer Impfquote von rund 54 Prozent der Gesamtbevölkerung. Nicht einbezogen sind die Impfungen durch Betriebsärzte und Privatärzte, die nur an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden.

Die Inzidenzahlen am Freitag: Die 7-Tages-Inzidenz ist weiter kräftig gestiegen. Betrug sie am Donnerstag 5,7, am Mittwoch 3,5, beträgt die 7-Tages-Inzidenz am Freitag 8,6. Fast alle Kommunen haben ein Tages-Inzidenz von 0. Die Ausnahme ist Höxter. Hier sind 14 (+5) Personen aktiv infiziert. Die Tages-Inzidenz beträgt 34,9 (Donnerstag 20,9).

Im Evangelischen Familienzentrum Löwenzahn im Rohrweg in Höxter ist wegen eines Corona-Falles bei einem Kind eine Gruppe bis zum 23. Juli geschlossen worden. Danach schließt die Kita für die Restferien. Das Gesundheitsamt verfügte eine Quarantäne für 15 Kinder. Die Mitarbeiter haben Impfschutz, müssen nicht in Quarantäne. Die beiden anderen Gruppen bleibt geöffnet.