Impfzentrum noch an sechs Tagen offen

Vor allem Schulkinder infizieren sich – Sicherheitspersonal muss Mitarbeiter in Brakel schützen

Brakel

Nur noch an sechs Tagen, am 3., 4., 10., 16., 17. und 18. September, ist das Impfzentrum in Brakel geöffnet. Jeweils von 14 bis 18 Uhr werden dann Impfungen gegen das Covid-19-Virus durchgeführt.

Von Ralf Brakemeier