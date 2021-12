Impfzentrum öffnet wieder seine Türen

Los geht es am Donnerstag in der Mehrzweck-Sporthalle Unterlübbe in Hille

Hille

Das Impfzentrum in der Mehrzweck-Sporthalle Unterlübbe an der Schulstraße 18 in Hille öffnet erneut seine Türen, und zwar erstmals am Donnerstag, 9. Dezember.

