In 125 Jahren stets gut abgeschnitten

Salzkotten-Thüle

Lena, Franziska und Johanna Pötting können etwas, was vermutlich nur die wenigstens Enkelkinder können: Gefragt nach dem Hochzeitstag ihres Ururgroßvaters, haben sie die Antwort sofort parat. Obwohl sie den alten Herrn natürlich nicht kannten und dieser ausgangs des 19. Jahrhunderts in den Stand der Ehe trat, wirkt der 9. Juli 1896 bis heute nach. Denn er war gleichzeitig der Tag, an dem Bernhard Werner den Familienbetrieb Uniformen Werner gründete. Und so wird an diesem Freitag auf 125 Jahre Firmengeschichte angestoßen, aber auch vorausgeblickt.

Von Marion Neesen