„In 50 Tagen ist ein Wunder geschehen“

Bischof Anba Damian hält die letzte Therapie-Einheit in der Asklepios Weserbergland-Klinik auf Fotos fest. Nabil Solimann weiß um die großen Fortschritte, die er nicht nur am Lokomaten gemacht hat. Schritt für Schritt hat der ägyptische Geschäftsmann in Höxter wieder Gehen und Laufen erlernt und ordnet das als ein Wunder ein.

Foto: Jürgen Drüke