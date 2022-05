In Begleitung fällt Lernen leichter

Übergangspate Winfried Braun und Marion Jensen vom Kreisfamilienzentrum Famos in Werther freuen sich auf personelle Verstärkung.

Das Familienzentrum Famos in Werther startet deshalb ein neues Patenprojekt – und sucht dafür helfende Hände. „SÜSS - Stärkung am Übergang von Schule zu Schule“ heißt das Projekt, das Kinder in den Blick nimmt, deren kognitive, soziale und emotionale Entwicklung besonderer Begleitung bedarf.