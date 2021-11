In beiden evangelischen Kirchen gilt 2G

In der Friedenskirche Stukenbrock wird am Sonntag ohne Anmeldung geimpft

Schloß Holte-Stukenbrock

Das mobile Impfteam der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreises Gütersloh ist am Sonntag, 28. November, in Schloß Holte-Stukenbrock in der Friedenskirche. Dort ist das Team von 10 bis 14 Uhr vor Ort. Ohne Anmeldung werden Erstimpfungen als auch „Boosterimpfungen“ (3. Impfung) angeboten. In der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr findet parallel in der Friedenskirche der Singegottesdienst zum 1. Advent statt. Die Kirchengemeinde bittet die Menschen, die allein zur Impfung kommen, den Gottesdienst nicht zu stören. Es werden zwei getrennte Eingänge per Flatterband abgesteckt