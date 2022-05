In Beverungen geht es um Minderheiten

Beverungen

Pünktlich zum Start in die Grillsaison legt die Kulturgemeinschaft Beverungen das passende Stück Kultur auf die Bühne. Unter dem Titel „Extrawurst“ ist am Dienstag, 10. Mai, eine Dramödie in zwei Akten in der Stadthalle zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Bearbeitet von Jürgen Drüke