In Bielefeld entsteht erste Tiny-House-Siedlung

An der Heeper Straße wird ein Modellprojekt Realität

Bielefeld

Ein Modellprojekt wird Realität: Im Frühjahr oder spätestens Sommer soll die erste Tiny-House-Siedlung in Bielefeld bezogen werden. Fünf Häuser sollen auf einer derzeitigen Brachfläche zwischen Heeper Straße und dem „Grünen Band“ aufgestellt werden. „Mit großer Vielfalt,“ verspricht Conny Pearce, eine von neuen Erwachsenen und zwei Kleinkindern, die künftig in dem Projekt „Tiny Houses am Grünen Band“ wohnen wollen.

Von Heinz Stelte