In Bielefeld wird viel geblitzt

In den „Top Ten“ der Städte mit der höchsten Dichte

Demnach stehen in Bielefeld durchschnittlich 17,1 feste, mobile und teilstationäre Blitzer pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche. Dieser Wert liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt in Höhe von 11,8 Blitzern pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche.

Um herauszufinden, in welcher deutschen Stadt es durchschnittlich am meisten Blitzer gibt, hat die Kanzlei Goldenstein zwischen dem 3. Dezember 2021 und dem 2. Januar 2022 sämtliche feste, mobile und teilstationäre Blitzer in Deutschlands 40 einwohnerreichsten Städten ermittelt. Hierfür nutzte die Kanzlei Daten der Verkehrs-Apps „Waze“ und „Blitzer.de“.

Um die täglichen Durchschnittswerte der Städte vergleichbar zu machen, setzte die Kanzlei diese ins Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche in den jeweiligen Städten. Dafür wurden Daten der Regionaldatenbank des Statistischen Bundesamtes verwendet.

Für Bielefeld ergab diese Aufstellung bei einer Straßenfläche von 1767 Hektar 27 feste Blitzer und 3,3 mobile Blitzer pro Tag. Damit landete die Leinenstadt auf Platz 10 des bundesweiten Rankings.

Spitzenreiter ist Wuppertal mit 34 Blitzern pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche, gefolgt von Freiburg (22,3) und Bonn (21,6). Am wenigsten geblitzt wird in Braunschweig (3), Krefeld (1,7) und Magdeburg. Dort gibt es überhaupt keine stationären Blitzer, es sind lediglich 1,2 mobile Geräte pro Tag im Einsatz.