In Brakel klettert die Inzidenz über 100

Die Corona-Zahlen sind am Samstag wieder gestiegen. Der Kreis Höxter meldete 17 Neuinfektionen. Denen stehen vier Genesene gegenüber, so dass die Zahl der akut Infizierten auf 98 (+13) steigt. Der Inzidenzwert kletterte um 10 Punkte und lag um Mitternacht bei 38,6.

Die meisten Neuinfektionen wurden mit sieben in Brakel registriert, gefolgt von fünf in Höxter und zwei in Marienmünster. In Brakel ist die Stadt-Inzidenz darum um mehr als 40 Punkte auf 111 geklettert.



Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 16(-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 16.

Beverungen: 11 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 15.

Borgentreich: 3 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 22.

Brakel: 23 (+7) aktiv Infizierte, sieben Neuinfektionen, Inzidenz 111.

Höxter: 21 (+3) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen, Inzidenz 49.

Marienmünster: 3 (+2) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 61.

Nieheim: 4 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 33.

Steinheim: 10 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 39.

Warburg: 4 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 13.

Willebadessen: 3 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 24.