In Delbrück gestohlener Mercedes ausgebrannt

Ein in Delbrück gestohlener Mercedes ist am Montag in Rheda-Wiedenbrück wieder aufgetaucht: brennend und als Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen auf Hintergründe der Tat.

Zeugen bemerkten am Montag gegen 2.35 Uhr einen brennenden Mercedes an der Straße Am Jägerheim in Rheda-Wiedenbrück. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Rund um den Brandort konnten keine Personen festgestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Mercedes C-Klasse zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 2 Uhr, am Driftweg in Delbrück gestohlen wurde. Zuletzt wurde er mit dem Kennzeichen PB-TM1111 gefahren.

Die Ermittlungen zu dem angezeigten Diebstahl und der Brandursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat innerhalb des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen in Delbrück oder in Rheda-Wiedenbrück an den Tatorten gemacht? Wem ist das Auto zwischen Delbrück und Rheda-Wiedenbrück aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Personen in dem Fahrzeug geben? Angaben dazu nehmen die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/306-0 oder die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.