In Delbrück gibt‘s Spargelsuppe als Belohnung

An der 11. Spargeltour in Delbrück haben mehr als 250 Fahrer teilgenommen. Mit großer Mehrheit hatten sie sich im Vorfeld für beiden langen Strecken mit 122 und 152 Kilometer entschieden.

„Das Wetter hat heute richtig gut mitgespielt. Über 250 Teilnehmer sind heute auf die vier zur Verfügung stehenden Strecken gegangen“, zeigte sich Toni Schröder, Sportwart der Radsportgemeinschaft Delbrück, sehr zufrieden mit der Resonanz auf die insgesamt 11. Spargeltour.

Bei der letzten Fahrt vor der coronabedingten Zwangspause seien es wetterbedingt nur rund 60 Teilnehmer gewesen. „Erstaunlich ist, dass sich die Fahrer mit großer Mehrheit für die beiden langen Strecken über 122 und 152 Kilometer entscheiden“ sagte Schriftführer Norbert Dirksmeier. Außerdem wurden von dem rund 50-köpfigen Helferteam noch eine 52 und eine 76 Kilometer lange Rundstrecke beschildert.

Als Bonus gab‘s Spargelsuppe

Besonders die Spargelsuppe, die nach der Rückkehr in das Gesamtschulgebäude am Nordring serviert wurde, ist für die Fahrer ein echter Bonus und wurde schon beim Start sehnsüchtig angefragt. Im Vorfeld ließ sich die Teilnehmerzahl nur schwierig einschätzen. „Wir mussten die Radtourenfahrt schon im August 2021 an den Bund Deutscher Radfahrer melden. Da war das noch ein wenig Kaffeesatzleserei, aber alles hat gut geklappt“, sagte Norbert Dirksmeier. Viele Vereine böten in diesem Jahr keine Radtourenfahrten mehr an, da es zwar reichlich Nachfrage gebe, aber die Helferzahl zurückgegangen sei.

In den Streckenplan der Radsportgemeinschaft Delbrück hat in diesem Jahr auch moderne Technik Einzug gehalten. Die 152 Kilometer lange Runde führte um den Diemelsee herum, wo die Streckenführung über die Komoot-App ausgewiesen war. Viele andere Streckenangebote der Radsportgemeinschaft sind ebenfalls in der GPS-gestützten digitalen Form zu finden.