In den Gegenverkehr geraten

Auf der Osningstraße im Bielefelder Süden sind am Nachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 87-jähriger Bielefelder musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. Ein weiterer Autofahrer (54) erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Daihatsu in einen Graben.

Gegen 16.30 Uhr war der 87-Jährige mit seinem Daihatsu in Richtung Sieker unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Citroën Berlingo eines 54-jährigen Bielefelders zusammen. Nach dem Zusammenprall schleuderte der Daihatsu in einen Graben.

Glücklicherweise waren viele Ersthelfer vor Ort, darunter ein Arzt der Bielefelder Berufsfeuerwehr. Feuerwehrleute mussten den 87-Jährigen aus seinem Wagen befreien. Mit dem Rettungswagen wurde er in das Krankenhaus Gilead I transportiert. Dort wurden auch die leichten Verletzungen des 54-jährigen Bielefelders behandelt.

Die Osningstraße soll bis 19 Uhr gesperrt bleiben. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Beide Autos erlitten Totalschaden.