In der Libori-light-Woche steht am Theodorianum ein Impfcontainer

Paderborn

Die Corona-Impfung in Paderborn soll weiter Fahrt aufnehmen. In den kommenden Wochen gehe es darum, Impfwilligen möglichst niedrigschwellige Impfangebote zu unterbreiten. Anlässlich der Libori-light-Festwoche vom 24. Juli bis zum 1. August steht beim Gymnasium Theodorianum am Kamp in Paderborn ein Impfcontainer. Die Impfungen erfolgen in diesem Zeitraum von 12 bis 18 Uhr.