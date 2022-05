In der Pumpernickel-Stadt Soest

Aufgrund des schönen Wetters machte die Führung durch die Altstadt besonderen Spaß. Höhepunkte waren die Informationen und Anekdoten über und in der Wiesenkirche. So erfuhren die Teilnehmer, dass Soest schon immer sehr freiheitsliebend war und keinen fremden Herren dienen wollte. Aber die daraus teilweise entstandenen Probleme wurden durch die Stadtväter bisher immer gemeistert.

Auch kulinarisch ist Soest kein unbeschriebenes Blatt. So streiten sich bis heute mehrere Orte über die Herkunft des Pumpernickels, aber nur in Soest kann der Nachweis erbracht werden, dass seit 1570 das Schwarzbrot vom ehemaligen bayrischen Hoflieferanten, der noch heute bestehenden Bäckerei Haverland, produziert und vertrieben wurde.

Die an und in der Wiesenkirche vorgetragenen Geschichten, Anekdoten und Informationen waren spannend und lehrreich zugleich. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Bild „Westfälisches Abendmahl“ geschenkt. Stadtführer Karl-Josef-Meier war ein besonderer Glücksgriff, so die Meinung der Gruppe.

Nach so viel Neuem war eine Stärkung erforderlich. Für das leibliche Wohl war „Im wilden Mann“ am Markt alles vorbereitet. So konnten die Reisenden in aller Ruhe die Vielfältigkeit der Küche genießen und sich für die Weiterfahrt rüsten.

Auf dem Rückweg stand noch eine Schifffahrt auf dem Hennesee auf dem Programm. Mit dem Personenschiff MS Hennesee ging es eine Stunde lang über den Stausee. Bei Sonnenschein schmeckten die Getränke und der Kuchen zum Kaffee noch einmal so gut, bevor es wieder heim nach Schloß Holte-Stukenbrock ging.