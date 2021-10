In der Raupe das Küssen gelernt

Rolf Jansen wuchs in den 1940er und 1950er Jahren in Paderborn auf, in der Liboriwoche bewunderte er die Kämpfer der Boxbude Schlüter und wurde schnell bei so manchem „Wundermittel“ auf dem Pottmarkt skeptisch. Er erzählte, sein Freund habe eine Tinktur gekauft, dank der angeblich Tintenflecken aus der Tischdecke wieder verschwinden. Als er das Mittel einer Bekannten vorführte, seien die Flecken in deren Tischdecke dringeblieben. Im hohen Alter meidet Rolf Jansen das Volksfest: „Es ist zu laut und unübersichtlich geworden.“ Ins Bayernzelt kriegen ihn keine zehn Pferde.

