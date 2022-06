In der Stadthalle Delbrück ist wieder für jeden etwas dabei

Bevor Geschäftsführerin Anja Bauer das neue Programm vorstellte, warf sie einen Blick auf die zurückliegende Spielzeit. Im Frühjahr war endlich wieder ein bisschen Kultur möglich. 17 Veranstaltungen konnten in der Stadthalle durchgeführt werden, zehn mussten erneut verschoben werden.

„Wir sind froh über jede Veranstaltung, die durchgeführt werden konnte, wenn auch die ständig wechselnden Hygienevorgaben zwischen 2G, 3G und Maskenpflicht eine echte Herausforderung für das Stadthallenteam, aber vor allem für die Besucher darstellten. Ein ausverkauftes Haus, wie zuletzt bei Jürgen von der Lippe, ohne jegliche Einschränkungen war schon ungewöhnlich“, bilanziert Anja Bauer.

Los geht‘s mit dem Ohnsorg-Theater

Nun blickt die Stadthalle optimistisch auf die neue Spielzeit. „Wir können zwar noch nicht wissen, wie sich die Corona-Situation im Herbst entwickeln wird, aber wir werden alles tun, um unsere Gäste zu schützen und einen sicheren Besuch der Kulturveranstaltungen zu ermöglichen“, verspricht Anja Bauer. Vereinzelt werden in der neuen Spielzeit noch Termine nachgeholt, aber rund 80 Prozent der Veranstaltungen sind neu. Die neue Saison bietet von Lesung über Comedy bis hin zu Theater und Konzerten eine bunte Mischung. Der Vorverkauf für den Herbst ist bereits angelaufen, für die Frühjahrsveranstaltungen wird er derzeit vorbereitet.

Das Programm startet am 11. August mit dem Ohnsorg-Theater und „Tratsch im Treppenhaus“. Für Anja Bauer zählen „Albers Ahoi“ am 9. September mit einer Mischung aus musikalischen Klassikern von Hans Albers kombiniert mit viel Artistik sowie die Konzertshow „Edelle – A Night about Adele“, zu den Höhepunkten des Jahres. Erstmals wird das Irish Folk Festival am 16. November in Delbrück Station machen.

Vorfreude auf drei hochkarätige Tribute-Shows

Maria Surholt freut sich besonders auf den November, wenn gleich drei hochkarätige Tribute-Shows in Delbrück Station machen. „The Beatles live again, das Electric Light Orchestra und die Whitney Houston Story sind echte Knaller und nicht nur etwas für die Fans der jeweiligen Original-Künstler. Da kommt einfach perfekt präsentierte Musikgeschichte auf die Bühne der Stadthalle“, hat Maria Surholt drei Favoriten.

Nachdem jüngst die Lesung mit Wotan Wilke Möhring und Sönke Möhring gut ankam, werden die Lesungen mit großen Namen fortgesetzt, so wird Hubertus Meyer-Burkhardt Ende August zu Gast sein.

„Wir würden uns freuen, wenn nach der Pandemie die Menschen den Weg aus dem Wohnzimmer zu uns finden. Vor allem da das Preisniveau der vergangenen Jahre in etwa gleich geblieben ist“, lädt Anja Bauer in die „Halle für alle“ ein.

Weitere Infos sind zu finden unter www.stadthalle-delbrueck.de