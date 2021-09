In Dörenhagen tut sich einiges

Dörenhagen

Vieles hat sich getan in Dörenhagen: Eine neue Ortsdurchfahrt mitsamt moderner Ampelanlage an der Kreuzung zur B 68, ein neuer Geldautomat, großflächiger Ausbau des Glasfasernetzes, eine neue Packstation am ehrenamtlich betriebenen Dorfladen und ein neues Baugebiet im Knick.

Von Kevin Müller