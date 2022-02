In Gemeinschaft statt allein

Die Förderschule nicht, wie der Ortsausschuss empfiehlt, abreißen, sondern zu einer seniorengerechten Wohnanlage für acht Mietparteien umbauen: Mit diesem Alternativvorschlag geht der Lütmarser Taxiunternehmer Guido Leifeld an die Öffentlichkeit. Er wird, wie er ankündigt, ein Kaufangebot an die Stadt Höxter richten und hofft, dass Politik und Verwaltung seiner Idee „aufgeschlossen gegenüberstehen“.

Alternativvorschlag zum Abriss: Guido Leifeld möchte Förderschule in Lütmarsen für seniorengerechtes Wohnen umbauen

Das Eigenheim ist zu groß, wenn die Kinder ausgezogen sind. Die Pflege von Haus und Garten wird mit dem Alter beschwerlich. An diesem Punkt – dem Wunsch, sich wohnlich zu verkleinern – setzt das Wohnkonzept von Guido Leifeld an. Dort, wo einst Kinder und Jugendliche lernten, sollen Seniorinnen und Senioren in eigenen vier Wänden, aber trotzdem gemeinschaftlich unter einem Dach leben. Die Wohnung als Rückzugsort, ein Gemeinschaftswohnraum und eine große Wohnküche als Treffpunkte: „Diese alternative Wohnform trifft den Zeitgeist“, ist der potenzielle Investor überzeugt.