In Halle „hagelt“ es Dachpfannen

Altkreis Halle

Unzählige umgekippte Bäume auf Straßen und sogar auf Häuser, herumfliegende Dachteile: Sturm „Zeynep“ hat am Freitagabend und am Samstag die Feuerwehren im Altkreis Halle massiv in Anspruch genommen. Etwa 30 Einsätze am Freitag und ein gutes Dutzend am Samstag waren es etwa im Haller Stadtgebiet, etwa 40 insgesamt auch in Steinhagen, 26 in Werther.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold