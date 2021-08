In jedem Bürgerhaus ein Defibrillator

„Lebensretter“ an sechs Standorten in Borchen – Geräte geben im Ernstfall unmissverständliche Anweisungen

Die Volksbank Elsen-Wewer-Borchen hat sich deshalb dazu entschlossen, insgesamt sechs Defibrillatoren für Borchen zu finanzieren. In der Hauptstelle der Volksbank ist der Defibrillator öffentlich im SB-Bereich angebracht. Das Gerät steht nicht nur Kunden und Mitarbeitern, sondern auch Passanten zur Verfügung, betont Bankvorstand Hartmut Lüther.

Ein grünes Defibrillator-Rettungszeichen – ein Herz mit einem Kreuz – an der Schiebetür weist auf den elektronischen Lebensretter hin, der zusätzlich in allen fünf Bürgerhäusern seht. Diese hatten bisher noch keinen Defibrillator. Ab sofort hängen die „Lebensretter“ der Björn-Steiger-Stiftung in den Bürgerhäusern in Alfen, Elsen, Etteln, Kirchborchen und Nordborchen.

Der Defibrillator ermöglicht, im Ernstfall eine professionelle Erste Hilfe zu leisten. Das leichte und handliche Gerät, das nach dem Einschalten akustisch klar und unmissverständlich Anweisungen zur lebensrettenden Maßnahme vorgibt, spricht zu dem Retter. Sollte ein lebensgefährliches Kammerflimmern vorliegen, navigiert der Apparat per Tastendruck Anweisungen und Hinweise. Dadurch kann jeder Passant, auch ohne Notarzt, eine lebensrettende Beatmung und Herzdruckmassage durchführen.

Björn-Steiger-Stiftung Foto: a Auf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steiger am 3. Mai 1969 von einem Auto erfasst. Es dauerte damals fast eine Stunde bis der Krankenwagen eintraf. Der Junge starb an einem Schock. Seine Eltern Ute und Siegfried Steiger gründeten daraufhin am 7. Juli 1969 die Björn-Steiger-Stiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine sind die Einführung der bundesweit einheitlichen und kostenfreien Notrufnummern 110/112, der Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen, die Einführung des Sprechfunks im Krankenwagen und der Aufbau der Luftrettung. ...

Die Defibrillatoren für die Bürgerhäuser Alfen, Etteln, Kirchborchen und Nordborchen wurden von Uwe Gockel, dem Bürgermeister der Gemeinde Borchen, und Marlies Menzel, zuständig für die Bürgerhäuser und Gemeindehallen, entgegengenommen. Volksbank-Vorstand Hartmut Lüther freut sich, dass die Gemeinde Borchen „herzsicherer“ ist, betont aber: „Wir sind glücklich, etwas zur Sicherheit beitragen zu können, hoffen aber, dass diese Geräte niemals eingesetzt werden müssen.“