In jeder Klasse hilft ein kleiner Pate

Seit zwei Wochen besucht die zwölf Jahre alte Anna aus der Ukraine die Marienschule in Bielefeld

Bielefeld

Anna (12) geht jetzt zur Schule. Die Anfang März mit Mutter, Oma und zwei Katzen aus Lwiw in der Ukraine geflüchtete Schülerin, steigt morgens in Niederdornberg in die Linie 58, Richtung Schildesche. Mittags geht es mit der 31er von der Marienschule zurück nach Hause.

Von Stephan Rechlin