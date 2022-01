„In keinster Weise die Opfer berücksichtigt“

Steinhagen

In Folge der Pogromnacht hatte die jüdische Familie Hurwitz in Brockhagen ihr Haus verloren: In der Nacht vom 10. auf den 11. November 1938 zündete es eine Gruppe von Männern, angeführt vom stellvertretenden Ortsgruppenleiter Heinrich Pohlmann an. Doch auch 1951 bekam die Familie ihren Besitz nicht angemessen entschädigt. „Die Entnazifizierung und Wiedergutmachung ist ein trauriges Kapitel. In keinster Weise hat man die Opfer berücksichtigt“, sagt Dr. Jürgen Büschenfeld.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold