In Kindergarten und Garagen eingebrochen

Bei einem Einbruch in einen Kindergarten und Garagen an der Pankratiusstraße haben unbekannte Täter Diebesgut in noch nicht genau ermittelter Höhe erbeutet.

Laut Polizeiangaben gelangten sie am Samstag in der Zeit von 1 bis 6 Uhr durch Auftreten einer Terrassentür in den Kindergartens St. Elisabeth. Sie trugen Diebesgut im Innen- u. Außenbereich zusammen und legten es zum Abtransport bereit. Ein Schuppen des Kindergartens und zwei Garagen in der Nähe wurden teilweise gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der genaue Umfang des Diebesgutes stehe noch nicht fest, teilte die Polizei am Sonntag mit.