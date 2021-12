In Künsebeck und Hörste gibt‘s wieder Geld

In Hörste und Künsebeck sind die neuen Geldautomaten-Pavillons an zentralen Standorten aufgestellt worden. Nach der zurückliegenden viermonatigen Übergangszeit gibt es an den gemeinsam von Kreissparkasse Halle und Volksbank Halle betriebenen Geräten voraussichtlich ab Anfang kommender Woche wieder Bargeld.

Pavillons an neuen Standorten: Volksbank und Sparkasse betreiben Automaten in den Haller Stadtteilen gemeinsam

Es ist die erste Kooperation dieser Art der beiden Kreditinstitute. Standort des Pavillons in Hörste ist die Alte Dorfstraße 4 an der Einmündung der Ruthebachstraße, in Künsebeck hat der Geldautomat seinen Platz an der Hauptstraße direkt vor den Bahnschienen in der Nähe von Gastronomie und Bahnhof. Die Stadt Halle hat die Grundstücke zur Verfügung gestellt.

Die Bank-Vorstände zeigen sich überzeugt von den neuen Standorten: „Uns ist eine zentrale Lage in den Ortskernen wichtig, denn die Geräte sollten gut erreichbar sein. Sie sollen aber zugleich genügend Sicherheitsabstand haben, um Menschen und Bebauung bei Anschlägen auf die Automaten zu schützen“, begründet Hartwig Mathmann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, die Standortwahl.

In Hörste wird noch ein anderer Standort angestrebt

Einen weiteren Aspekt nennt Harald Herkströter, Vorstandsvorsitzender der Volksbank: „Die Ortsteile entwickeln sich laufend weiter. Diese Geldautomatenstandorte lassen genügend Raum bei der zukünftigen Gestaltung der beiden Ortskerne.“ Die weißen Beton-Pavillons sind drei Meter lang, zwei Meter breit und haben ein schützendes Vordach.

Halles Bürgermeister Thomas Tappe ist „froh, dass die Bargeldversorgung in Künsebeck und Hörste dank der gelungenen Zusammenarbeit mit den heimischen Kreditinstituten gesichert ist.“ Der aktuelle und von der Verwaltung kurzfristig zur Verfügung gestellte Standort in Hörste sei aber eine Übergangslösung im Sinne einer schnellstmöglichen Versorgung der Bürger. „In enger Abstimmung mit Kreissparkasse, Volksbank und Ortsvertretern wird mittelfristig ein anderer zentraler Standort angestrebt, der sich gut in die Sichtachsen des Ortskerns einpasst“, kündigt Thomas Tappe noch eine Veränderung an.