In kurzer Zeit schon eine Warteliste nötig

Ein noch junger Psychologe und Psychotherapeut eröffnet in Halle eine neue Praxis. Für die Stadt und die hier lebenden Patienten ist das in vielerlei Weise wichtig, denn ist es gelungen, dauerhaft einen wichtigen Kassensitz nach Halle zu holen.

Er ist mit 31 Jahren noch vergleichsweise jung, hat aber bereits eine beeindruckende Liste an Ausbildungen und Weiterbildungen im Bereich seines Berufsfeldes vorzuweisen. Der Psychologische Psychotherapeut (VT) Dr. Moses Christmann hat jetzt offiziell seine Praxis an der Langen Straße/Kirchplatz direkt gegenüber von der Volksbank-Hauptstelle eröffnet. In mehrfacher Hinsicht ist es wohl als Glücksfall zu bezeichnen, dass in den Räumen des ehemaligen Juwelier- und Optik-Geschäftes Koring diese Facharztpraxis eröffnet wurde. Denn die Nachfrage nach psychotherapeutischer Versorgung bei gleichzeitiger ärztlicher Unterversorgung ist nicht nur wegen der steigenden psychischen Beschwernisse in der Corona-Krise groß. Obwohl Dr. Moses Christmann erst seit Anfang November Patienten in Halle aufnimmt, muss er bereits eine Warteliste führen.