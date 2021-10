In OWL fehlen 15.000 Handwerker

Bielefeld

Das Handwerk hat in Ostwestfalen-Lippe die Corona-Krise weitgehend hinter sich gelassen. Dafür bereiten zunehmend deren Auswirkungen Probleme: Materialengpässe, Lieferverzögerungen und steigende Kosten belasten viele der 21.800 Betriebe. Und der massive Mangel an Personal trübt die in etlichen Branchen guten Zukunftsaussichten.

Von Oliver Horst