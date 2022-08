In Paderborn erklingen die Melodien der Meere

Magellan Shanty Chor gibt am 17. September sein Herbstkonzert in der Paderhalle

Paderborn

Der Magellan Shanty Chor Paderborn sticht musikalisch wieder in See und nimmt Kurs auf die Paderhalle. Sein erstes großes Konzert in diesem Jahr gibt er am Samstag, 17. September, um 19 Uhr an alter Wirkungsstätte.