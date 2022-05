In Paderborn gibt‘s schöne Botschaften zum Mitnehmen

Paderborn

Die Anwohner in der Südstadt haben mit herzlichen Botschaften ein Zeichen gesetzt: für ein Miteinander und gegen Hass in ihrem Viertel. Mit einer eigenen Botschaften-Aktion wehren sie sich zugleich gegen die frauenfeindlichen Aufkleber, die nach Ostern erstmals entdeckt worden waren. Passend zum 1. Mai hatten die Teilnehmer der gemeinsamen Aktion positive Grüße und Wünsche auch an einigen Maibäumen in der Südstadt befestigt.

Von Rajkumar Mukherjee