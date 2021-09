In Peckelsheim sehen die Prüfer rot

Wenn eine Ampel den Status des Feuerwehrgerätehauses in Peckelsheim anzeigen würde, stünde sie auf Rot. Das ist das Ergebnis einer Begehung der zwölf Gerätehäuser in Willebadessen. Da der Standort Peckelsheim strategisch wichtig ist, wird er bevorzugt ertüchtigt.

Dafür hat sich der Willebadessener Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig ausgesprochen. Hintergrund sind Vorarbeiten für den neuen Brandschutzbedarfsplan der Eggestadt, an dem zurzeit gearbeitet wird und der von 2022 bis 2027 gelten soll.