In Pium schweigen die Glocken

Gebälk in Kirche und Turm muss teilweise erneuert werden

Borgholzhausen

»Süßer die Glocken nie klingen«, so lautet eine bekannte Volkweise über die Weihnachtszeit. Wenn es ganz schlimm kommt, muss es in diesem Jahr in Borgholzhausen stattdessen eher »Stille Nacht« heißen, denn das Geläut im Kirchturm ist mit Ausnahme der Stundenglocke vorsorglich abgeschaltet worden.

Von Johannes Gerhards