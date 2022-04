In Salzkotten kann gebohrt werden

Insbesondere war Landesministerin Ina Scharrenbach (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) angereist, und das nicht mit leeren Händen. Sie hatte einen Förderbescheid in Höhe von 70.380 Euro im Gepäck. Die Sälzerkur wurde nicht wie gewohnt im Ackerbürgerhaus, sondern erstmals im Roderwerk (ehemals Firma Kleine) veranstaltet.

Als Salzkotten im Mittelalter mehr und mehr von der Salzproduktion zu leben begann, gründete sich im Jahr 1526 ein Sälzerkollegium mit der Aufgabe, die gesamte Salzherstellung in der Stadt zu beaufsichtigen und zu organisieren. Ihm gehörten 24 Sälzer an. Jeder von ihnen durfte ein Salzwerk betreiben, gemeinsam hielten sie mit eigener Gerichtsbarkeit das Monopol für die Gewinnung von Kochsalz, dem „weißen Gold“ der vergangenen Zeit.

Um die lange Tradition der Salzgewinnung in der Stadt auch weiterhin erlebbarer zu machen, gründete sich am 19. Januar 2011 auf Initiative von Michael Dreier ein neues Sälzerkollegium.

Mit der Sälzerkur wolle das Sälzerkollegium für die Idee werben, „die Wurzel der Existenz der Sälzerstadt, die historische Salzgewinnung, für alle Gäste und Bürger wach zu halten“, erläuterte Werkmeister Dr. Klaus Michels. Und er wagte auch einen Blick in die Zukunft: „Unser Ziel bleibt es, eine Bohrung in salzhaltige Schichten unter unserer Stadt auszubringen, um wie in alter Zeit Sole aus diesen tieferen Schichten zu fördern und damit den kompletten historischen Produktionsprozess mit Gradierung und Sieden des weißen Goldes wieder zeigen zu können.“ Eine Machbarkeitsstudie habe bereits alle Instanzen durchlaufen, nun hoffe man, bald bohren zu können.

In ihrer Ansprache betonte Ina Scharrenbach, die bereits im vergangenen Jahr zum zehnten Geburtstag des Sälzerkollegiums hatte kommen wollen, das Sälzerkollegium leiste vor Ort wertvolle Arbeit in Sachen Stadtgeschichte: „Sie haben mit Ihrer Studie einen Antrag für eine Bohrung in Soletiefen eingereicht, um die Gradieranlage optimal pflegen zu können. Ich habe 90 Prozent des Geldes mitgebracht: Sie brauchen den Bewilligungsbescheid in Höhe von 70.380 Euro nur noch zu unterschreiben.“

Ina Scharrenbach informierte anschließend nicht nur über ihre Arbeit in Nordrhein-Westfalen, sondern beleuchtete auch einige Brennpunkte in Europa und darüber hinaus.