In Schlangenlinien auf B 239 unterwegs

Nach einem Hinweis hat die Polizei am Dienstag einen mutmaßlich fahruntüchtigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zudem besteht der Verdacht, dass der 47-jährige Mann im Besitz eines gefälschten Führerscheins war.

Ein Zeuge hatte die Beamten um kurz nach 13 Uhr darüber informiert, dass ein vor ihm fahrender Audi teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 239 in Richtung Horst Höhe unterwegs sei. Zuvor habe der Fahrer, so berichtete der Zeuge weiter, unter anderem noch eine Ampelkreuzung bei Rot passiert.

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Lübbecke machte sich umgehend auf die Suche nach dem beschriebenen Pkw und konnte diesen auf der Bundesstraße im Raum Stift Quernheim (Kreis Herford) ausfindig machen. Der Fahrer stoppte nach polizeilicher Aufforderung seinen Audi schließlich auf einem Firmengelände abseits der B 239. Bei der Kontrolle wirkte der 47-Jährige auffällig schläfrig.

Während ein Alkoholtest negativ verlief, schlug ein Drogentest positiv an. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterhin fiel den Beamten auf, dass der vorgezeigte ausländische Führerschein offenbar Fälschungsmerkmale aufwies. Um die Echtheit des Dokuments zweifelsfrei feststellen zu können, behielten die Polizisten den Führerschein zu weiteren Prüfungszwecken ein.