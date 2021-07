In schweren Zeiten etwas Mut verschenken

Die Boni-Bike-Tour führt Mitarbeiter des Hilfswerkes an neun verschiedene Orte in der Paderstadt. Dazu gehören unter anderem die Bahnhofsmission, ein Hospizdienst, ein Seniorenheim, das „Gasthaus“ für bedürftige Menschen und verschiedene Beratungsstellen. Auch auf dem Friedhof und neben dem Paderborner Dom sollen diese besonderen Ermutigungen verschenkt werden. So auch nach der traditionellen Libori-Andacht für die Diaspora, zu der das Hilfswerk am Montag, den 26. Juli, um 14 Uhr in den Hohen Dom einlädt.

„In den immer noch herausfordernden Zeiten der Pandemie möchte das Bonifatiuswerk den Menschen zeigen, dass es auch wieder hoffnungsvolle und erfrischende Momente gibt. In der Krise sind viele an ihre Grenzen gestoßen, sei es im Berufsalltag oder im privaten Umfeld. Da waren oftmals Verlust, Trauer und Überforderung. Daher ist es uns seit Beginn der Pandemie ein besonderes Anliegen, Mut machende Initiativen zu fördern. Wir möchten den Menschen mit unserer Aktion Kraft und Aufmerksamkeit schenken, sie mit diesen Mutmach-Geschichten inspirieren, ihre persönlichen ‚Riesen‘ des Alltags zu bezwingen. Gleichzeitig richten wir unseren Dank an die vielen Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen in den Einrichtungen, die gerade in dieser schweren Zeit mit ihrem außerordentlichen Engagement oder im Gebet fürein­ander Mut gemacht haben“, erklärt der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, die „Mutmach-Aktion“.

Verlosung

Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT verlost 20 Exemplare des Buches „Wie man Riesen bekämpft – echte Mutmach-Geschichten“. Wer eins gewinnen möchte, ruft am Samstag, 24. Juli, oder Sonntag, 25. Juli, die Hotline 01379/883009 (0,50€/Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) an. Wichtig ist dabei, den kompletten Namen und die Adresse anzugeben. Das Bonifatiuswerk wird den Gewinnern das Buch zuschicken. Viel Glück!