Paderborn

Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer ist vom Amtsgericht Paderborn verurteilt worden, weil er am 1. Juni mit voller Wucht in einen Transporter gekracht war, dessen 20-jähriger Fahrer aus Heilbronn eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle auf der A33 verstarb.

Von Kerstin Eigendorf