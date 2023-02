In Steinheim steigen die Schülerzahlen

Vom Aussterben des Kreises Höxter war die Rede, nur noch die Alten bleiben, die Jungen verlassen den ländlichen Raum in Richtung der großen Städte. Stimmt nicht, wie unter anderem auch die Stadt Steinheim zeigt.

Hier gibt es in den vergangenen Jahren mehr Zuzug als Wegzug, die Bevölkerungszahl stabilisiert sich und es sind gerade die jungen Familien, die in zunehmendem Maße die Vorteile des (kostengünstigeren) Landlebens zu schätzen wissen. Neue Baugebiete, wie sie die Stadt Steinheim in den vergangenen Jahren immer wieder ausweist und vorbereitet, sind nur die eine Seite der Medaille.